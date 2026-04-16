İstanbul'daki okul için saldırı tehdidine 6 gözaltı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından sosyal medyada İstanbul Üsküdar'daki bir okul için tehdit içerikli mesajlar paylaşanlara operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, paylaşım yapan 6 suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından dijital platformlar üzerinden korku ve panik yaymaya çalışan şüphelilere yönelik kapsamlı soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında Üsküdar'daki bir lisenin adını vererek tehdit mesajı yayınlayan şüpheli ve benzer paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üsküdar'daki okulu hedef gösteren paylaşımların takibe alınmasıyla birlikte, yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 6 suça sürüklenen çocuk yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan tehdit paylaşımlarıyla ilgili kişiler hakkında "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.