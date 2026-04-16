Cuma hutbesinde çocukları tehdit eden dijital bağımlılığa dikkat çekilecek

Cuma hutbesinde, hafta içinde yaşanan ve toplumda derin üzüntüye yol açan olaylara değinilerek öğretmen ve öğrencilerin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara ise acil şifa dilenecek.

Ailelerin çocukların dijital ortamlardaki faaliyetlerini yakından takip etmesi gerektiğinin ifade edileceği hutbede, sağlıklı bir toplumsal yapı için ebeveynlerin daha etkin rol almasının önemine dikkat çekilecek.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BİRBİRİMİZE KENETLENELİM, SORUMLULUKLARIMIZI İDRAK EDELİM"

Hutbede, yaşanan acıların milletçe birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi gerektiği vurgulanarak, "Müminin mümine karşı durumu, bir binanın parçaları gibi birbirini kenetler" hadisi hatırlatılacak. Toplumsal huzurun korunması, sağduyunun elden bırakılmaması ve acıların paylaşılması gerektiği ifade edilecek.

Acının büyük olduğu belirtilen hutbede, millet olarak birlik içinde hareket edilmesi halinde tüm zorlukların aşılabileceği vurgulanacak. Kötülüğün toplumda güvensizlik oluşturmasına izin verilmemesi gerektiği kaydedilecek.

Hutbede ayrıca çocukların ve gençlerin karşı karşıya kaldığı dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar ve olumsuz içeriklere dikkat çekilecek. Bu durumun çocukların değerlerinden uzaklaşmasına ve ruh dünyalarının olumsuz etkilenmesine neden olduğu ifade edilecek.

Aileler başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim camiasına önemli sorumluluklar düştüğü belirtilerek, çocukların dijital ortamda korunmasının gerekliliği vurgulanacak.