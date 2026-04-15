Gülistan Doku'nun ablası: Hastane kayıtları silinmiş

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeleri takip etmek üzere ailesiyle Tunceli Adliyesi'ne gelen Gülistan'ın ablası Aygül Doku, açıklamalarda bulundu.

Abla Aygül Doku, "Bugüne kadar açıklamamıştım, açıklayacağım. Bundan 5-6 ay öncesine kadar da Mustafa Türkay Sonel'in ismini dahi bilmiyorduk. Gizlilik var diye savcılıktan da öğrenemedik. Biz bu bilgiyi Altaş ailesinden öğrendik. Amerika'ya kaçan Umut Altaş'tan bu bilgiyi öğrendik. Bana bu bilgiyi anlatmak istemiş ama anlatamamış. Baroya bir not bırakıyor. 'Gülistan'ı öldüren Vali'nin oğludur' diye. Notun üzerinde pek durmuyorlar" diye konuştu.

Aygül Doku, "Umut Altaş'ın ailesini öğrendik ve görüşmeye gittik. Daha ilk başta bize ailesi 'Allah rahmet eylesin' dedi. Biz şüphelendik. Bugüne kadar kimse böyle bir şey söylememişti. 'Bize niye başsağlığı dilediniz' dediğimizde, anne ve babası 'Oğlumuzun tek bir suçu var, o da Vali'nin oğluyla arkadaş olmasıdır. Biz oğlumuzu çok uyardık, bu kişi tekin değil dedik' dediler. Tabii bunların ses kayıtları da var" dedi.

'HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞ'

Gülistan Doku'nun olay günü hastaneye kaldırıldığını ve hastane kayıtlarının silindiğini öğrendiklerini belirten Aygül Doku, "Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok büyük, tarihi bir adım attı. Bunun için minnettarız. Bu dosya çözülmüşse, 'Gülistan Doku nerede' diyen halkımız, siz basın emekçilerimiz ve Tunceli'ye gelen sayın başsavcım Ebru Cansu'nun kuyudan iğneyle kazarak delil bulmasıyla oldu. Bu cinayet çözülmüştür. Anladığımız kadarıyla Gülistan'ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş. Altaş ailesinin bize aktardıkları bunlar" diye konuştu.