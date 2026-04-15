Diyarbakır'da inşaatta uzun namlulu silahla saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir inşaatta çalışan işçi Ş.T., biri uzun namlulu silah, diğeri tabanca kullanan 2 kişinin saldırısında ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki Orman Park yakınındaki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; biri uzun namlulu silah, diğeri tabanca taşıyan 2 kişi, inşaatta çalışan Ş.T.'ye ateş etti. Ş.T. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

