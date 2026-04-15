150 yıllık hayalin peşinde! Yunanistan'dan gelip Arnavutköy'de sokak sokak aradı

Mübadeleyle ayrıldıkları topraklara turist olarak dönen Yunan aile, İstanbul Arnavutköy’de atalarının izini sokak sokak aradı. Mahalle sakinlerinin verdikleri mesaj ise dikkat çekti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı tarihi Boğazköy Mahallesi'ne gelen Yunan aile, yaklaşık 150 yıl önce mübadeleyle ayrılan atalarının yaşadığı evi bulmak için köyde araştırma yaptı. Mahalle sakinleri tarafından sıcak şekilde karşılanan aile, evi bulamasa da atalarının yaşadığı topraklara gelmenin gururunu yaşadı. Mahalle muhtarı olan Ersin Esenboğa, "Mahallemizin geçmişi çok güzel, geleceği daha da güzel olacak" dedi. YUNAN AİLE MÜBADELEDEN 150 YIL SONRA ATALARININ İZİNİ ARNAVUTKÖY'DE SÜRÜYOR Arnavutköy'ün yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Boğazköy Mahallesi'nde duygulandıran anlar yaşandı. Yunanistan'dan gelen aile, büyükbabalarının doğup büyüdüğü evi bulmak için köye geldi. Ellerindeki eski fotoğraflar ve görüntülerle mahallede araştırma yapan aileye, köy sakinleri de eşlik etti.

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi kapsamında, iki ülkedeki Türk ve Rum nüfus karşılıklı olarak yer değiştirmiş, binlerce insan doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. Yıllar sonra atalarının izini sürmek isteyen aile de bu kapsamda Boğazköy'e geldi.

Köy halkı, Türkçe bilmeyen misafirlerini yalnız bırakmadı. Mahallede birlikte gezilen aileye köy kahvesinde Türk kahvesi ve çay ikram edilirken, eski evlerin bulunduğu alanlar birlikte incelendi. "EVİ BULAMADIK AMA BURADA OLMAK GURUR VERİCİ"



Yunanistan'dan gelen George Birmpoutsoukis, "Büyükbabam burada doğup büyüdü. Savaş sırasında Yunanistan'a gitmişler. Şimdi bu aileler hakkında bir kitap yazıyorum. Büyükbabamın doğduğu evi bulmak için buraya geldim. İnsanlar çok misafirperverdi, bize yardımcı olmak için çok çaba gösterdiler. Maalesef evi bulamadık ama burada olmak bizim için çok anlamlı" dedi.



Panagiotis Birmpoutsoukis ise, "Selanik'ten geldik. Ortodoks Paskalyası için İstanbul'a gelmiştik, aynı zamanda büyük dedemizin yaşadığı evi bulmak istedik. İki eski ev bulduk ama yıkılmıştı. Evi bulamadığımız için üzgünüz ama buraya kadar gelmek bizim için gurur verici" diye konuştu.