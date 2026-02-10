Yunanistan’da skandal provokasyon! Beşiktaş maçında Türk polisine ve kulübe hadsiz saldırı

EuroCup B Grubu'nun 18. ve son haftasında Beşiktaş GAIN, Makis Liougas Spor Salonu'nda Panionios'un konuğu oldu.

Grubun son maçında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar, maçın başlamasıyla birlikte tribünlerden yükselen alçakça bir saldırının hedefi oldu. Yunan taraftarların organize bir şekilde açtığı pankartta yer alan ifadeler, karşılaşmanın önüne geçerek büyük bir skandala davetiye çıkardı.

TÜRK POLİSİNE VE BEŞİKTAŞ'A HADSİZ SALDIRI

Makis Liougas Spor Salonu'nu dolduran Yunan taraftarların açtığı skandal pankartta, yalnızca Beşiktaş Kulübü'ne yönelik çirkin ifadeler değil, aynı zamanda Türk polisini hedef alan alçakça ve haddini aşan söylemler de yer aldı. Provokasyonun dozunu artıran pankartta, "P*ç takım faş*st taraftarlar Beşiktaş-Polis ens*sti" şeklindeki ifadeler kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Skandalın patlak vermesinin ardından sosyal medya platformları adeta yıkıldı. Binlerce kullanıcı, Yunan taraftarların sergilediği bu kirli provokasyona sert tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarları ve vatandaşlar, "Sahadaki rekabeti kirli siyasetlerine ve nefret söylemlerine alet edenler cezasız kalmamalıdır" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu hadsizlik karşısında EuroCup yönetiminin nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise merak konusu oldu.