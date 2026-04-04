Sancaktepe'de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Fatih Mahallesi Kartal TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan hafif ticari araçta saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, aracın ön kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü hafifi ticari aracı sağa çekerek indi. Ön kısımda başlayan yangın aracı kısa sürede sardı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç kullanılmaz hale geldi. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.