Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri su altında kaldı. İlçede dere taşkın riskine karşı bazı mahalle ve köyler için uyarı yapıldı.

Ayvacık ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin 3 nolu giriş yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Tarım arazileri de su altında kaldı. Söğütlü köyü Çayiçi mevkisinde taşan dere nedeniyle, hayvan ağılları ve barınaklara ulaşımın sağlandığı Çayiçi Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Bir kamyonet, su birikintisi nedeniyle şarampole düştü. Hasarlı kaza sonrası kamyonet, ekipler tarafından şarampolden çıkarıldı. Bölgede ulaşımda aksamalar da yaşandı.

AYVACIK KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karalı tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Ayvacık Barajı'nda doluluk oranının yüzde 96 seviyesine ulaştığı, bu nedenle baraj suyunun savaklardan kademeli olarak tahliye edildiği belirtildi. Tahliye edilen suyun Gemedere ve Tuzla Çayı üzerinden deşarj edileceği ifade edildi. Açıklamada, yarın da yağış beklendiği ifade edilerek, muhtemel taşkın riskine karşı bazı mahalle ve köylerde dere yatağı çevresindeki yerleşimler, hayvan barınakları ve tarım alanları için uyarıda bulunuldu. Vatandaşların Gemedere ve Tuzla Çayı çevresinden uzak durmaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

DENİZ SULARI KÖPÜRDÜ

Öte yandan Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü sahilinde kıyıya vuran deniz sularının köpürmesi dikkat çekti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpüklenmeyi cep telefonu ile kaydetti.