Hatay'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Hatay'da kuvvetli rüzgarla Sahra Çölü'nden taşınan toz, yaşamı olumsuz etkiliyor. Bugün de etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemiyle Sahra Çölü'nden taşınan toz, Hatay'da bugün de etkili oluyor. Toz yoğunluğunun artması ile bazı bölgelerde yol ve deniz hattı görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Açık alanlarda bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Toz partiküllerinin yoğunluğu nedeniyle araçların ve yüzeylerin kısa sürede tozla kaplandığı gözlendi.