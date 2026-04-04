Fatih'te yabancı uyruklu kuryenin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyede

Fatih'te yabancı uyruklu kuryenin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin Edirne'de yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balabanağa Mahallesi'nde 31 Mart'ta yabancı uyruklu kuryenin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırdan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, şüphelilerin saldırı eylemi sonrasında taksiye binerek uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta 31 Mart'ta kimliği belirsiz kişi, özel bir firmada kurye olarak çalışan Kazakistan uyruklu Arif İsmailov'a silahla ateş ettikten sonra kaçmış, ağır yaralanan İsmailov hastanede yaşamını yitirmişti.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi sınıra yakın bir noktada yaya olarak yakalamıştı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.