"Polisim" dedi: Bilezikleri alıp kaçtı

Kent merkezinde 24 Şubat günü bir kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibi Orhan Aydın'a, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğunu belirterek belindeki silahı gösterdi. Beşli Reşat altın ve iki bilezik almak istediğini söyleyen bu kişi, kuyumcu Aydın'a, "Arabamda 300 bin lira var, gidip alıp geleceğim" dedi.

KAMERAYA YAKALANDI

Ürünleri ayıran Aydın, yaklaşık yarım saat beklemesine rağmen gelen olmayınca durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılan incelemede şüphelinin jandarma personeli olmadığı tespit edildi. Şüphelinin, Orhan Aydın ile altın pazarlığı yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.