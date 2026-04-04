Maltepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine iki ev ve bir araca düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de iki evde ve araçta uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler dün belirlenen adreslere ve araca operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 93 bin 100 adet extacy, bir kilo 430 gram kokain, 22 gram marihuana, hassas terazi, 50 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.