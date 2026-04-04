Ayıya elektrikli tuzak bile engel olamadı: Tellerin altını kazıp kovanlara ulaştı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde Araklılı bir arıcının arı kovanlarına giren ayı, elektrikli tellerin altını kazarak koruma sistemini aştı. Kovanlara zarar veren ayı, peteklerdeki balları yedi.

Trabzon Araklılı arıcı Bekir Özderya'ya ait arı kovanları, ayı saldırısına uğradı. Araziye giden Özderya, barakasındaki kovanların tamamen talan edildiğini görünce büyük şok yaşadı.



Kovanların bulunduğu alanın elektrikli tellerle çevrili olmasına rağmen ayının, tellerin alt kısmını kazarak kendisine geçiş alanı açtı. Tuzağı etkisiz hale getiren ayı, ulaştığı kovanlardaki tüm balı yedi.



Bölgede arıcılıkla uğraşan vatandaşlar, benzer saldırıların yaşanmasından endişe duyuyor.