Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 17.20 sıralarında Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 34 LA 5011 plakalı Mercedes-Benz marka çekici ve buna bağlı 34 GF 6028 plakalı hafriyat kamyonu, İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Hafriyat kamyonu, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada yolun sağından karşıya geçmeye çalışan Sadegül Koyuncu'ya çarptı. Ağır yaralanan Koyuncu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde yol trafiğe bir müddet kapatıldı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada duran kamyonun hareket ettiği ve kör noktasında kalan kadını görmeyerek sürüklediği, bir müddet ilerledikten sonra durduğu görüldü. Öte yandan cep telefonu kameraları ile çekilen görüntülerde kadına sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak müdahale ettiği anlar yer aldı.