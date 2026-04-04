Alacak verecek meselesinde 75 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Hatay'da yakınlarının haber alamaması üzerine evde cansız bedeni bulunan 75 yaşındaki adamın, arkadaşıyla yaşadığı alacak verecek kavgası sonrası defalarca bıçaklanarak öldüğü ortaya çıktı. Olayın faili 53 yaşındaki İ.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 75 yaşındaki İsmail Özer'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş ve yalnız yaşayan yaşlı adamın evine itfaiye ekipleri tarafından balkondan girilmişti. Dairenin kapısının açılmasıyla evin içerisinde yaşlı adamın bıçaklamış halde cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Polis ekiplerinin konuyu cinayet olarak değerlendirmesi üzerine yürütülen çalışmalarda Özer'in arkadaşı olan 53 yaşındaki İ.C. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan İ.C.'nin alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı olan Özer'i öldürdüğünü söylediği ve gün içerisinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.