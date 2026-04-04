Hafta sonu ülke geneli yağışlı! Çöl tozu çekiliyor, yerine yeni sistem geliyor

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Orta Akdeniz’den gelen yeni sistemle yağışların yurt genelinde etkili olacağını açıkladı. Yağışların kuvvetli seviyede olmadığına dikkat çekilirken, çöl tozunun batıda etkisini kaybettiği, doğuda ise hafta sonu itibarıyla tamamen çekileceği bildirildi.

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor ancak risk seviyesi düşük. Batıda çöl tozu etkisi azalırken, yağışların hafta sonu itibarıyla orta ve doğu bölgelere kayması bekleniyor. Sıcaklıklar kısa vadede dalgalı seyredecek, kalıcı ısınma ise ayın 20'sinden sonra başlayacak. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemin özellikle batı bölgelerde etkili olduğunu söyledi. "Şu anda ülke genelinde özellikle batı bölgelerde Orta Akdeniz'den gelen yeni yağışlı sistem var. Yeni yağışlı sistem artık etkisini bugün göstermeye başladı" ifadelerine yer veren uzman Tek, yağışların Ege ve Akdeniz'de belirgin olduğunu belirtti.

Adil Tek, "Ege'nin güneyinde özellikle Manisa ve İzmir'in güney ilçeleri Muğla, Aydın çevreleri ve Antalya'da yağışlar etkisini sürdürüyor" dedi. Marmara'da Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Trakya hattında da yağış görüldüğünü aktardı.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK BÖLGEDE ARALIKLI YAĞIŞ VAR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbul'da da yer yer yağış geçişlerinin sürdüğünü belirtti. "İstanbul'da da yer yer lokal yağışlar sürüyor. Doğu Karadeniz'de yağışlı bir hava var, orada yine devam eden yağışlar var. Samsun'dan Hopa'ya kadar uzanan hat boyunca ara ara yağışları görüyor olacağız.

Bugün gün içerisinde yağışlar aslında yurdun genelinde yine devam ediyor olacak ama çok kuvvetli yağışlar değil bunlar böyle yani sel, su baskını yapacak büyüklükte değil. Gün içerisinde yine Orta Akdeniz kökenli gelen bu yağışlı sistemle birlikte Ege'de, Akdeniz'de ve İç Anadolu'da akşam saatlerine doğru özellikle yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağış alacak yerler arasında. " dedi.

ÇÖL TOZU BATIDA BİTTİ, DOĞUYA ÇEKİLİYOR

Adil Tek'in değerlendirmelerine göre, Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu etkisi yön değiştirdi. Batı bölgelerde İstanbul, Marmara ve Ege'de bu çöl tozu etkisi yavaş yavaş zayıflıyor. Uzman, "Yurdun orta ve doğu kesimlerinde yine çöl ve çöl tozu yani yağışın olduğu yerlerde çamur şeklinde yağışlar düşüyor. Yağış yoksa havada toz partikülleri olarak bu çöl tozunu görüyoruz.

Bu hafta sonu itibariyle yani yarından sonra bu çöl tozu da yurdun doğu kesimlerinde etkisini kaybetmiş olacak. Batıda sıcaklıklar biraz daha artıyor ama yine yağış geçişlerini görüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Ülke genelinde aralıklı yağmurlarla devam eden sıcaklıklar Nisan ayının 20'sinden sonra kalıcı olarak ısınacak. Marmara ve Ege'de yağışların yarın itibarıyla kesileceğini belirten Tek, yurdun orta ve doğu kesimlerinde devam eden yağışlar olduğunu söyledi.

Açıklamasında "Yine tekrar edeyim çok kuvvetli sel, su baskını yapacak büyüklükte değil. Geçtiğimiz günlerde o büyük yağışlar, kuvvetli yağışlar oluşmuştu. Ege'de gün içerisinde 100 kilogramlara kadar çıkan yağışlar olmuştu. O büyüklükte yağışlarımız şu anda gözükmüyor. Devam eden günlerde de önümüzdeki hafta içerisinde yine kuzeyden gelecek bir serin hava var, biraz sıcaklıkları düşürecek özellikle kuzeydoğuda yani Karadeniz ve Doğu Anadolu'da düşürecek." dedi.

Meteoroloji uzmanı, geçen sene etkili olan zirai risklerin bu yıl görülmeyeceğini aktardı.

DON VE BUZLANMA BEKLENMİYOR

Geçmiş yıllardaki zirai risklerin bu yıl görülmeyeceği ifade eden Adil Tek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yakın planda bir don olayı, buzlanma olayı beklemiyoruz çünkü geçen sene nisan ayında ülkenin büyük bir bölümünde buzlanma ve don yaşanmıştı. Özellikle meyve ağaçları çok büyük zararlar görmüşlerdi. Malatya'da özellikle kayısı çok büyük darbe yemişti yani kayısı üreticisi bu konuda çok büyük sıkıntıya düşmüştü, tabi ki ülke genelinde bundan etkilenmişti. Bu tür don ve buzlanma olayı gözükmüyor yani mevsimsel açıdan zirai ve tarım açısından rekolteler yüksek olacak gözüküyor bu sene için."

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu için beklenen hava durumu tahminlerini aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek şu ifadeleri kullandı:

"Yağışlar yine devam ediyor, hafta sonu itibariyle dediğimiz gibi yarın biraz batı bölgelerde yağışlar kesilmiş olacak, yurdun orta ve doğu kesimlerine kaymış olacak.

İstanbul için bir detay yaparsak örneğin, İstanbul'da bugün ara boşluklarda hafif yağmur var. İstanbul'da öğleden sonra akşam saatleri parçalı bulutlu olacak 16 ile 9 derece arasında. Yarın da açık ve az bulutlu bol güneşli bir İstanbul var. 9 ile 17 derece arasında, gün içerisindeki sıcaklık 17 dereceye çıkıyor. İstanbullular yarın günü çok güzel bir şekilde değerlendirebilirler. Önümüzdeki hafta içinde de yağış geçişleri görüyor olacağız."

MGM VATANDAŞLARI UYARDI

UYARI TÜRÜ ETKİLİ BÖLGELER / İLLER BEKLENEN RİSKLER Kuvvetli Yağış Ege kıyıları Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar Kuvvetli Rüzgar Kıyı Ege, Doğu Akdeniz 40-60 km/saat rüzgâr, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar Çığ Tehlikesi Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu Eğilimli ve kar örtüsü yüksek alanlarda çığ riski Toz Taşınımı Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış

4 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU