Taciz mağduru Tuana 5 hastaya umut oldu
Giresun’da trafik kazasında ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Tuana Elif Torun’un bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Davanın mağduru olan genç kızın ailesinin aldığı bağış kararı, birçok hastaya yeniden yaşam şansı sundu.
Kaza 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun'a çarptı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, kazada ağır yaralandı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun'un dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla organları alındı. Torun'un akciğeri Ankara'ya, kalp kapağı İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara takılmak için yola çıkarıldı.