Taciz mağduru Tuana 5 hastaya umut oldu

Tuana Elif Torun'un organları, Ankara, İstanbul, Erzurum ve Samsun’daki hastanelere gönderildi. (DHA)



Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş da tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun'un dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla organları alındı. Torun'un akciğeri Ankara'ya, kalp kapağı İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara takılmak için yola çıkarıldı.