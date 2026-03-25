Kuyumcudan sahte altınlar çıktı

Çanakkale’de yüksek kâr vaadiyle topladığı altın ve paraları ödeyemeyen kuyumcunun dükkanında yapılan incelemede sahte altınlar ortaya çıktı. Mağdur sayısı 143’e ulaşırken, olayın halkın güvenini hedef alan sistematik bir dolandırıcılık ağı olduğu vurgulandı.

Olay 31 Aralık 2025 tarihinde Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. Turan Kuyumculuk sahibi Hasan Turan (56) ve oğlu M.T. (30), müşterilerinden kâr ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-para aldı. 31 Aralık günü kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı.

Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı. Polisler Hasan Turan ve oğlu M.T.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İddiaya göre, kuyumcu ve oğluna ulaşamayan mağdurlar 13 Ocak 2026 tarihinde savcılığa giderek kuyumcudan şikayetçi olmuştu.

KUYUMCU TUTUKLANDI OĞLU SERBEST

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Hasan Turan ve oğlu M.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrasında Turan Kuyumculuk sahibi Hasan Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, Çanakkale Adalet Sarayı'nda yaptığı açıklamada, "Soruşturma dosyasındaki somut veriler, karşı karşıya yürütülmekte olan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında gelinen aşama, adaletin tecellisi olduğumuz mağduriyetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir" dedi.