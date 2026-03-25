Pide değil altın kuyruğu! Fiyat düştü Kapalıçarşı'da talep patladı
Orta Doğu'da yükselen tansiyona rağmen altın fiyatlarında 43 yılın en sert haftalık düşüşü yaşandı. Gram altın 6.200 TL bandına kadar geriledi. Fiyatlardaki bu tarihi çekilmeyi fırsat bilen vatandaş Kapalıçarşı’ya akın etti. Dar sokaklarda metrelerce kuyruk oluşurken bazı dükkanlarda 'fiziki altın' tükendi.
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve küresel faiz beklentilerinin yükselmesiyle haftaya sert düşüşle başladı. Ons altın fiyatlarında 43 yılın en sert haftalık düşüşü yaşandı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları da geriledi. Spot piyasada gram altın 6.200-6.400 TL bandına kadar düştü.
Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar, Kapalıçarşı'ya akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kapalıçarşı'nın dar sokaklarında uzun kuyruklar oluştu. Kuyumcu vitrinleri önünde bekleyen vatandaşlar, "Bu seviyeleri bir daha göremeyiz" diyerek gram ve çeyrek altına hücum etti.
Bazı dükkânlarda özellikle küçük gramajlı ürünler saatler içinde tükendi. Esnaf "Altın bitti, yarın toptan gelecek" diyerek vatandaşların fiziki altın taleplerini geri çevirdi. Yoğun talep nedeniyle birkaç kuyumcuda satışlar geçici olarak durdu. Bazı kuyumcuların da ellerindeki altını ucuza vermemek için vatandaşların altın talebini geri çevirdiği iddia ediliyor.