Pide değil altın kuyruğu! Fiyat düştü Kapalıçarşı'da talep patladı

Kapalıçarşı'da altın kuyruğu MAKAS AÇILDI

Darphane ve rafinerilerin normal üretim temposuna rağmen ani talep patlaması, fiziki stokları zorladı. Piyasa analistleri, "Satışlar durmadı, sadece gram altın tarafında hafif bir sıkışıklık var" diyerek iddiaları yalanlasa da, spot fiyat ile Kapalıçarşı satış fiyatı arasındaki fark "karaborsa" dedikodularını alevlendirdi. Ancak asıl nedenin, fırsatçı alım furyası ve tedarik zincirindeki kısa süreli gecikme olduğu belirtiliyor.

Kapalıçarşı'da altın kuyruğu Ekranlarda gram altın alış-satış farkı artarken, çeyrek altında da benzer hareketlilik yaşandı. Bazı noktalarda alım-satım arasındaki fark 300 liraya kadar çıktı. Mahalle kuyumcularında ise makas aralığı çok daha fazla oldu. Çoğu kuyumcu ellerinde stok kalmadığı bahanesiyle satış yapmadı. Bu da Kapalıçarşı'ya yönelimi artırdı.