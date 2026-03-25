Altın fiyatlarında yön değişti! "Birileri çok büyük paralar kazandı"

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 11:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel piyasalarda Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayan hareketlilik, altın ve petrol fiyatlarını altüst etti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında piyasalardaki son durumu değerlendirirken, kuyumculardaki altın stoklarının tükenme noktasına geldiğine dikkat çekti. Erdem, yatırımcıları uyararak altın piyasasındaki "makas" tehlikesine vurgu yaptı.

Donald Trump'ın müzakere açıklamalarının piyasalarda yarattığı ani değişime değinen Faruk Erdem, "Pazartesi günü piyasalar hem içeride hem dışarıda 'kara bir pazartesiye' uyandı. Petrol fırladı, borsalar çöktü ancak saat 14.07'de Trump'ın 5 günlük ara açıklamasıyla her şey değişti. O 7 dakika içinde altın yükselmeye başladı, petrol 100 doların altına indi ve piyasalar artıya geçti" sözleriyle küresel piyasalardaki keskin dönüşü aktardı. Erdem, bu süreçte Amerikan borsalarında 2 trilyon dolarlık devasa bir alım yapıldığını belirterek, "Birileri bu açıklamalardan çok büyük paralar kazandı" ifadelerini kullandı.

KUYUMCULAR: VALLAHİ YOK, BİLLAHİ YOK!



İç piyasada altına olan talebin patladığını ve kuyumcularda ürün bulunamadığını belirten Erdem, Bursa'daki bir kuyumcunun camına astığı yazıya atıfta bulunarak, "İnsanlar kuyumcularda kuyruk oluşturmuş durumda. 'Vallahi yok, billahi yok, tallahi yok, yemin ederiz yok' diye yazı asan kuyumcular var. Gram altın yok, çeyrek altın yok ancak yarım veya tam altın belki bulunabiliyor" dedi.

TRUMP'IN HAMLESİ ALTIN PİYASASINI SARSTI

Talebin bu denli yüksek olmasının fiyatları yukarı çektiğini belirten Faruk Erdem, "Satan yok, herkes almak için gidiyor. Bu yoğun talep içerideki gram altın fiyatlarını %1,5'in üzerinde artırdı" şeklinde konuştu.

GRAM ALTINDA MAKAS ARALIĞI BÜYÜYOR Ekran fiyatları ile piyasa fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çeken Faruk Erdem, "Piyasa ekranına baktığınızda gram altın 6.400 lira civarında görünüyor ancak Kapalıçarşı'da satış fiyatı 7.000 lirayı bulmuş durumda. Aradaki 500-600 liralık fark, kuyumcu esnafının kendini korumak için koyduğu bir marj haline geldi" ifadelerini kullandı. Faruk Erdem, yatırımcıların bu makas aralığı nedeniyle dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Gram altınınız varsa 6.400 liradan bile satamıyorsunuz çünkü bu fiyat alış fiyatı, siz satmaya gittiğinizde çok daha aşağıdan alıyorlar" sözleriyle yatırımcıyı uyardı.

YIL SONU BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ Uluslararası bankaların altın tahminlerini de paylaşan Faruk Erdem, "Büyük kuruluşların yıl sonu tahminleri ons altın için 4.900 ile 5.300 dolar arasında değişiyor. Eğer ons 5.300 doları bulursa gram altın da içeride 7.000 lirayı ancak görür" dedi.