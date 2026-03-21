Rojin’in sırrı Çin’de çözülecek: 8 bin kilometrelik adalet arayışı

Van’da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş’in cep telefonu, kritik verilerin korunması amacıyla Çin’e gönderilme kararı alındı. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek dijital veriler için uluslararası teknik destek süreci başlatılıyor.

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Kabaiş'in cep telefonunun kilidinin açılması kritik önem taşıyor.

📌 OLAYIN ARKA PLANI: ROJİN KABAİŞ OLAYINDA SON DURUM

Daha önce yurt dışında teknik incelemeye alınan cihazdan sonuç alınamaması üzerine yeni bir yöntem devreye sokuldu.

📱 TELEFON NEDEN ÇİN'E GÖNDERİLİYOR?

Uzman değerlendirmelerine göre, telefonun şifresinin kırılması sırasında oluşabilecek veri kaybı riski soruşturmayı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle cihazın üretici firma tarafından, orijinal teknik altyapı ile açılması planlanıyor.

Yetkililer, Çin'deki teknik merkezde yapılacak işlemin daha güvenli olduğunu ve verilerin korunma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.



⚖️ RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, sürecin Adalet Bakanlığı üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

Resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından telefonun Çin'e gönderileceği ve burada teknik incelemeye alınacağı bildirildi. Bu süreç, uluslararası adli iş birliği kapsamında yürütülüyor.

🧩 SORUŞTURMA AÇISINDAN KRİTİK VERİLER NELER?

Telefonun içindeki veriler soruşturmanın en önemli delilleri arasında görülüyor. Özellikle:

Mesaj kayıtları

Arama geçmişi

Konum verileri

Uygulama aktiviteleri

Bu verilerin olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynayabileceği değerlendiriliyor.



📊 OLASI ETKİLER VE SONUÇLAR

Uzmanlara göre, dijital deliller modern soruşturmalarda en güçlü kanıtlar arasında yer alıyor. Telefonun açılması halinde:

Olayın kronolojisi netleşebilir

Şüpheli kişi veya kişiler tespit edilebilir

Yeni deliller ortaya çıkabilir

Sabah'ın haberine göre; Bu nedenle süreç yalnızca bu dosya için değil, benzer vakalar için de emsal niteliği taşıyor.

🔮 GELECEK BEKLENTİLERİ

Aile ve yetkililer, Çin'den gelecek teknik sonuçların soruşturmayı hızlandırmasını bekliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler doğrultusunda yeni adımlar atılacak.

Uzmanlar, bu tür uluslararası teknik destek süreçlerinin özellikle şifreli cihazlarda giderek daha yaygın hale geldiğini belirtiyor.

🔎 ÖNE ÇIKANLAR

Rojin Kabaiş'in telefonu veri kaybı riski nedeniyle Çin'e gönderilecek Türkiye ve İspanya'daki girişimlerden sonuç alınamadı Adalet Bakanlığı üzerinden resmi süreç yürütülüyor Aile, telefondaki verilerin davayı aydınlatacağına inanıyor

❓ ROJİN'İN SIRRI ÇİN'DE ÇÖZÜLECEK: 8 BİN KİLOMETRELİK ADALET ARAYIŞI

Rojin Kabaiş'in telefonu neden Türkiye'de açılamadı?

Veri kaybı riski nedeniyle daha güvenli yöntem tercih edildi.

Telefon neden Çin'e gönderiliyor?

Üretici firmanın teknik altyapısı sayesinde verilerin zarar görmeden erişilmesi hedefleniyor.

Soruşturma bu durumdan nasıl etkilenir?

Telefon verileri davanın seyrini tamamen değiştirebilir.

Adalet Bakanlığı neden sürece dahil?

Uluslararası adli işlemler resmi kanallar üzerinden yürütülmek zorundadır.

Telefon ne kadar sürede incelenir?

Süreç teknik ve diplomatik prosedürlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.