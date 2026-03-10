Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: İspanya’daki telefona erişilemedi
Sır ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisinin inceleme için İspanya'ya gönderilen cep telefonuna erişim sağlanamadığı bildirildi. Böylece, kritik cep telefonu incelemesinden henüz net bir sonuç alınamadı.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve büyük yankı uyandıran Rojin Kabaiş dosyasında, çözüm umulan cep telefonu incelemesinden net bir sonuç çıkmadı.
İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195'e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim'de dosyaya giren raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.
Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.