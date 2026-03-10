Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: İspanya’daki telefona erişilemedi

NE OLMUŞTU? YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195'e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi.

İŞTE 7 MADDEDE ROJİN İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Rojin Kabaiş nasıl ve ne zaman kayboldu? YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Cesedi ne zaman ve nerede bulundu? 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde veya otopside hangi deliller bulundu? Adli Tıp raporuna göre, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgelerinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi.

DNA incelemeleri nasıl yürütüldü? Olay yerinden cenazeye temas etmiş olabilecek kişilerin DNA örnekleri alındı; ilk etapta 134, son olarak 195 kişinin DNA profili karşılaştırıldı. Telefon incelemesi ne durumda? Rojin'in cep telefonu yaklaşık 3 ay önce inceleme için İspanya'ya gönderildi; gelen son raporda tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtildi. Van Baro Başkanlığı ne açıklama yaptı? Dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesinin önemine dikkat çekildi, sürecin şeffaf ve etkin yürütülmesinin takipçisi olunacağı bildirildi. Üniversite ve yurt görevlilerinden de örnek alındı mı? Evet, üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden DNA örnekleri alındı.