CANLI YAYIN

Şalgam suyu dolu kova 13 aylık Alparslan'ın sonu oldu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda evlerinin balkonundaki şalgam suyu dolu kovaya düşen 13 aylık Alparslan isimli bebek boğularak hayatını kaybetti.

Olay dün Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi temizlik yaparken balkona çıkan Alparslan A. iddiaya göre; şalgam suyu dolu kovaya düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Alparslan A., kurtarılamadı. Polis Alparslan A.'nın annesinin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın