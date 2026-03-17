Beyoğlu'nda yangın faciası! 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Beyoğlu’nda sabah saatlerinde çıkan yangında facia yaşandı. Alevlerin sardığı evde can pazarı yaşanırken 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 yaşındaki bebek ise hayatını kaybetti.
Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
İlk belirlemelere göre yangın çıkan evde yaşayan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti.