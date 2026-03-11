CANLI YAYIN
Kocaeli'de yürek burkan olay: Piknik tüpünden sızan gazdan etkilenen bebek hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan evde piknik tüpünden sızan gazdan etkilenen bebek, hayatını kaybetti.

Kocaeli Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 704 Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında oturan 3 kişilik ailenin mutfakta kullandığı piknik tüpünden gaz sızdı.

Tüpten sızan gazdan 1 yaşındaki Salih B'nin etkilendiğini fark eden anne Hazal B, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

