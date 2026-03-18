Son sözü 'çıkınca lahmacun yiyelim baba' oldu! Ferdi’nin ölümünde korkunç şüphe

Adana'da sarılık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferdi Demir'in (8) ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anne Yeter Demir (36), "Risksiz denilen kateter işlemi sırasında oğlumu kaybettim. Bu süreçte bizimle kimse muhatap olmadı. Oğluma yoğun bakımda ne olduğunu öğrenmek istiyorum" derken, Metin Demir (60) ise oğlunun son sözünün, " Çıkınca lahmacun yiyelim baba" olduğunu söyledi.

Acılı baba, oğlunun son sözlerini gözyaşları eşliğinde anlattı. (DHA)

Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Metin Demir ile Yeter Demir'in çocukları Ferdi Demir, sarılık şikayeti nedeniyle 5 Ekim'de bir kamu hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Ferdi Demir, 14 Ekim'de rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Ailesinin iddiasına göre, yoğun bakım servisinde boynundan kateter takılmak istendiği sırada gelişen komplikasyon sonucu Ferdi, hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne hastane 'doğal ölüm' raporu verdi. Yeter-Metin Demir çifti, hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeter Demir, çocuğunun ölüm nedeninin 'doğal ölüm' olarak kayıtlara geçtiğini ve ihmal olduğunu düşündüklerini söyledi.

'HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU'

Yeter Demir, oğlunun kateter işlemi sırasında öldüğünü öne sürerek, "Normalde oğlumun herhangi bir sağlık sorunu yoktu. 5 Ekim sabah saatlerinde bulantı ve sarılık şikayetiyle hastaneye götürdük. Acil serviste bir süre kaldıktan sonra servise alındı ve 14 Ekim'e kadar burada tedavi gördü. Doktorlar bize oğlumun ölümcül bir hastalığı olmadığını, yalnızca enfeksiyonu bulunduğunu ve bunun da kan değişimi yapılarak tedavi edileceğini söyledi. Ancak 'risksiz' denilen kateter işlemi sırasında oğlumu kaybettim. Bu süreçte bizimle kimse muhatap olmadı. Tek isteğim, oğluma yoğun bakımda ne olduğunu öğrenmek. Bize gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Komplikasyon sonucu hayatını kaybettiği söyleniyor ancak yoğun bakımda ne yaşandığına dair en ufak bir bilgim yok" dedi.