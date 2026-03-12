Sakın tıkalı gidere dökmeyin! Ustalığına güvendi hastanelik oldu, bacağında his kaybı var

Ağrı'da "yılların ustasıyım" diyerek tıkalı banyo giderini lavabo açıcıyla açmaya çalışan 79 yaşındaki Halis Uca, hayatının kabusunu yaşadı. Kimyasalın suyla temas edip geri sıçraması sonucu sağ bacağında 2. derece derin yanıklar oluşan emektar usta, hastane odasından uyardı: "Aman dikkat, insanı öldürüyor!"

Ağrı'da yaşayan 79 yaşındaki 5 çocuk babası inşaat ustası Halis Uca, evindeki basit bir tıkanıklığı kendi yöntemleriyle çözmek istedi. Yılların tecrübesine güvenerek tıkalı gidere iki paket lavabo açıcı döken Uca, kimyasalın suyla birleşip şiddetli bir şekilde geri püskürmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

"İLK BAŞTA ÖNEMSEMEDİM, AĞRILAR ÇOĞALINCA ANLADIM"

Olayın ardından bacağındaki yanmayı önce ciddiye almayan Halis Uca, iki gün sonra banyo yaptığında dayanılmaz ağrılarla karşılaştı. Durumun ciddiyetini fark eden çocukları yaşlı adamı önce Ağrı'daki hastaneye, ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne götürdü. 7 gündür tedavisi süren Uca, "Tıkalı gideri açtık ama bacağımı kaybetme noktasına geldim. Kimse bu kimyasalları hafife almasın" dedi.

DOKTOR NOHUTÇU: "BACAKTA HİS KAYBI OLUŞMUŞ"

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, vakanın ciddiyetini şu sözlerle anlattı: "Amcamız ustalığına güvenerek lavabo açıcıyı suyla temas ettirince kimyasal reaksiyon bacağına sıçramış. Bize biraz geç başvurmuşlar. Amcanın bacağında yanığa bağlı his kaybı da var. Kronik rahatsızlıkları da olduğu için yara iyileşme süreci maalesef biraz uzun sürecek."

KİMYASAL LAVABO AÇICI KULLANIRKEN BU HATALARI YAPMAYIN!

Uzmanlar, evlerde sıkça kullanılan bu ürünlerin aslında "uyuyan bir dev" olduğunu belirtiyor. İşte hayati uyarılar:

Koruyucu Ekipman Şart: Eldiven, gözlük ve vücudu kapatan giysiler olmadan bu kimyasallara dokunmayın. Mesafe Koyun: Kimyasalı dökerken yüzünüzü ve vücudunuzu gider ağzından uzak tutun. Kaynar Su Tehlikesi: Lavabo açıcı üzerine dökülen kaynar su, kimyasalın aniden patlayarak yukarı sıçramasına neden olur. Karıştırmayın: Çamaşır suyu veya başka temizleyicilerle asla karıştırmayın; çıkan gazlar hayati tehlike yaratabilir.

Halis Uca'nın hastane odasındaki son sözleri ise herkese ders niteliğinde: "Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Ben ustayım dedim, başıma gelene bakın. Kimse kendine güvenip bu işlere girmesin."