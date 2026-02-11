Eşine son mesajı "cananım" oldu! Kanbolat Görkem Arslan vefatından saatler önce paylaşmış

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 12:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatından sadece 20 saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Ünlü oyuncunun eşi Hicran Akın ile sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal yazışma, acı haberin ardından sevenlerini derinden etkiledi.

Sanat hayatı boyunca birçok önemli projede yer alan Kanbolat Görkem Arslan; "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel", "Muhteşem Yüzyıl", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Kuruluş Osman" ve "Tatar Ramazan" gibi sevilen yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ Türk televizyon ve tiyatro dünyası, Kanbolat Görkem Arslan'dan gelen acı haberle sarsıldı. Başarılı oyuncu, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan oyuncunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ Arslan'ın vefatından saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ise yürek burktu. Ünlü oyuncu, yakın zamanda sahneleyeceği "Ruki" isimli tiyatro oyununun turne programını duyurmuştu. Nisan ayında Düzce, Muğla, Fethiye, Ordu, Giresun ve Trabzon'da sahne alacağını açıklayan Arslan, paylaşımına şu notu düşmüştü: "Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!" Kendisini İstanbul'a davet eden bir izleyicisine ise kısa süre önce "Geliyoruz az kaldı birader…" yanıtını vermişti.

Merhum oyuncunun eşi Hicran Akın'ın paylaşımına verdiği yanıt da dikkat çekti. Akın'ın "Canım benim" sözlerine Arslan, yaklaşık 20 saat önce "Cananım benim" diyerek karşılık vermişti.