Karar Resmi Gazete'de! Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı nedeniyle 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ederken beklenen haber geldi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.