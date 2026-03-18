CANLI YAYIN

Karar Resmi Gazete'de! Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Başkentray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ederken beklenen haber geldi.

TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK

Ramazan Bayramı nedeniyle 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. (Foto: Resmi Gazete)

Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın