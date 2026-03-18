Karar Resmi Gazete'de! Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Başkentray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK
Ramazan Bayramı nedeniyle 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.