Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı. Uraloğlu, Uygulamanın 29 Mart'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik uygulanacak düzenlemeyi duyurdu.

Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 2

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 3

"BAYRAMDA YOĞUNLUK OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"
Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini belirterek, "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık." dedi.

Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 4

EK SEFERLER NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Uraloğlu, "Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)'ne bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek.

Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 5

Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 6
Yetki BelgesiFaaliyet ŞartlarıEk Sefer KullanımıSüre
B1 ve D1- Tarifeli hatlar dışına çıkmama- Ücret tarifelerine uyma- Taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme- U-ETDS'ye bildirim yapmaB2 ve D2 yetki belgesi sahibi araçlar (25+ koltuk) ile ek sefer yapabilir29 Mart gün sonuna kadar
B2 ve D2 (25+ koltuk)- U-ETDS'ye bildirim yapmaB1 ve D1 firmalarla birlikte ek sefer yapabilir29 Mart gün sonuna kadar
Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 7
Bayram öncesi yolculara müjde! Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüslere ek sefer imkanı 8
