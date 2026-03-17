Bayramda radar kontrolü sıkı! Hız ihlali yapanlara ceza

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yollarda artan yoğunluk, radar denetimlerini de ülke genelinde sıkılaştırdı. Emniyet birimleri, hem sabit hem de gezici radar uygulamalarıyla hız ihlallerine anında müdahale ederken; şehir içinde 56 km/s, şehirler arası yollarda ise belirlenen sınırların 10 km/s üzeri hızlardan itibaren cezai işlemler uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca para cezaları değil, ehliyete el koyma ve tekrar eden ihlallerde psikolog raporu şartı da devreye giriyor.

Yetkililer, sürücülerin radar noktalarını ezberlemeye çalışmak yerine trafik kurallarına eksiksiz uymalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle bayram dönemlerinde artan trafik hacmi, en küçük ihlalin bile ciddi kazalara yol açabileceğini bir kez daha gündeme getiriyor.

HIZ SINIRLARINDA YENİ DÖNEM: TOLERANS PAYI NETLEŞTİ

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle birlikte hız limitlerine ilişkin tolerans aralıkları da netleştirildi. Buna göre sürücüler:

  • Şehir içinde hız sınırını en fazla 5 km/s,
  • Şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşabilecek.

Bu sınırların üzerine çıkıldığı anda ise cezai işlemler devreye giriyor. Örnek vermek gerekirse:

  • 90 km/s sınırı olan bir yolda 100 km/s,
  • 110 km/s sınırı olan bir yolda 120 km/s,
  • 130 km/s sınırı olan bir yolda 140 km/s,
  • 140 km/s sınırı olan bir otoyolda ise 150 km/s ve üzeri hızlarda ceza uygulanıyor.

Bu düzenleme, sürücülerin küçük hız sapmalarında cezadan korunmasını sağlarken, aşırı hızın önüne geçmeyi hedefliyor.

ŞEHİR İÇİNDE HIZ İHLALLERİNE KADEMELİ CEZA

Yerleşim yerlerinde genel hız sınırı 50 km/s olarak uygulanmaya devam ediyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte 56 km/s ve üzeri hızlar artık ihlal kapsamında değerlendiriliyor.

İhlalin derecesine göre cezalar şu şekilde artıyor:

  • 6–10 km/s aşım: 2.000 TL
  • 11–15 km/s aşım: 4.000 TL
  • 16–20 km/s aşım: 6.000 TL
  • 21–25 km/s aşım: 8.000 TL
  • 26–35 km/s aşım: 12.000 TL
  • 36–45 km/s aşım: 15.000 TL
  • 46–55 km/s aşım: 20.000 TL
  • 56–65 km/s aşım: 25.000 TL
  • 66 km/s ve üzeri aşım: en yüksek cezai yaptırımlar

Bu kademeli sistem, sürücülerin hız ihlalini ne ölçüde yaptıklarına göre daha ağır yaptırımlarla karşılaşmasını sağlıyor.

ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA HIZ LİMİTLERİ

Şehirler arası güzergahlarda hız sınırları yol tipine göre farklılık gösteriyor. Güncel limitler şu şekilde:

  • Çift yönlü yollar: 90 km/s
  • Bölünmüş yollar: 110 km/s
  • Devlet otoyolları: 130 km/s
  • Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/s

Bu yollarda yapılan hız ihlalleri de yine kademeli para cezalarıyla karşılık buluyor. Özellikle otoyollarda yüksek hızlara ulaşılabilmesi nedeniyle denetimlerin daha yoğun olduğu belirtiliyor.

EHLİYETE EL KOYMA VE PSİKOLOG ŞARTI

Yeni düzenlemeler yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmıyor. Hız ihlalinin boyutuna göre sürücülere ek yaptırımlar da uygulanıyor.

50 km/s hız sınırının 96 km/s ile aşılması durumunda:

  • 20.000 TL ceza
  • 30 gün ehliyete el koyma

Hız sınırının:

  • 56 km/s aşılması halinde 60 gün,
  • 66 km/s aşılması halinde 90 gün ehliyete el konuluyor.

Daha da dikkat çekici olan ise tekrar eden ihlaller. Aynı sürücünün bir yıl içinde 5 kez aşırı hız ihlali yapması durumunda ehliyetine süresiz el konuluyor. Ehliyetin geri alınabilmesi için ise psikolog raporu şartı aranıyor.

SABİT VE GEZİCİ RADARLAR DEVREDE

Bayram süresince hem sabit hem de gezici radar uygulamaları aktif şekilde kullanılıyor.

  • Sabit radar ve TEDES sistemleri, otoyollar, çevre yolları ve yoğun kavşaklarda hız tespiti yapıyor.
  • Bu noktalar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden sürücülerle paylaşılıyor.
  • Gezici radar araçlarının konumları ise açıklanmıyor. Bu araçlar, trafik akışı içinde veya yol kenarlarında anlık denetim gerçekleştiriyor.

Sürücüler ayrıca radar bulunan bölgelerde "Radar Hız Kontrolü" tabelalarıyla önceden uyarılıyor.

RADAR SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Modern radar sistemleri, yüksek hassasiyetli kameralar ve sensörler aracılığıyla araçların hızını anlık olarak ölçüyor. Özellikle üst geçitlere yerleştirilen kameralar ve yol kenarındaki TEDES direkleri, plakaları otomatik olarak tanımlayarak ihlalleri kayıt altına alıyor.

İhlal tespit edildiğinde ceza işlemi otomatik olarak sisteme düşüyor ve araç sahibine tebligat gönderiliyor.

HIZ İHLALLERİYLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Hız sınırını ne kadar aşınca ceza başlıyor?
Şehir içinde 50 km/s olan hız sınırı 56 km/s'den itibaren, şehirler arası yollarda ise sınırın 10 km/s üzeri hızlarda ceza uygulanıyor.

Para cezaları ne kadar?
Hız ihlalinin oranına göre cezalar 2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Ehliyete el konuluyor mu?
Evet. İhlalin büyüklüğüne göre ehliyete 30, 60 veya 90 gün süreyle el konulabiliyor.

En ağır yaptırım hangi durumda uygulanıyor?
Hız sınırının çok yüksek oranlarda aşılması durumunda hem yüksek para cezası hem de uzun süreli ehliyet kısıtlaması devreye giriyor.

Tekrar eden ihlallerde ne oluyor?
Bir yıl içinde hız ihlalinin 5 kez tekrarlanması halinde ehliyet süresiz iptal ediliyor ve geri alınabilmesi için psikolog raporu şartı aranıyor.

