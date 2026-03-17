Bayramda radar kontrolü sıkı! Hız ihlali yapanlara ceza
Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yollarda artan yoğunluk, radar denetimlerini de ülke genelinde sıkılaştırdı. Emniyet birimleri, hem sabit hem de gezici radar uygulamalarıyla hız ihlallerine anında müdahale ederken; şehir içinde 56 km/s, şehirler arası yollarda ise belirlenen sınırların 10 km/s üzeri hızlardan itibaren cezai işlemler uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca para cezaları değil, ehliyete el koyma ve tekrar eden ihlallerde psikolog raporu şartı da devreye giriyor.
Yetkililer, sürücülerin radar noktalarını ezberlemeye çalışmak yerine trafik kurallarına eksiksiz uymalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle bayram dönemlerinde artan trafik hacmi, en küçük ihlalin bile ciddi kazalara yol açabileceğini bir kez daha gündeme getiriyor.
HIZ SINIRLARINDA YENİ DÖNEM: TOLERANS PAYI NETLEŞTİ
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle birlikte hız limitlerine ilişkin tolerans aralıkları da netleştirildi. Buna göre sürücüler:
- Şehir içinde hız sınırını en fazla 5 km/s,
- Şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşabilecek.
Bu sınırların üzerine çıkıldığı anda ise cezai işlemler devreye giriyor. Örnek vermek gerekirse:
- 90 km/s sınırı olan bir yolda 100 km/s,
- 110 km/s sınırı olan bir yolda 120 km/s,
- 130 km/s sınırı olan bir yolda 140 km/s,
- 140 km/s sınırı olan bir otoyolda ise 150 km/s ve üzeri hızlarda ceza uygulanıyor.
Bu düzenleme, sürücülerin küçük hız sapmalarında cezadan korunmasını sağlarken, aşırı hızın önüne geçmeyi hedefliyor.
ŞEHİR İÇİNDE HIZ İHLALLERİNE KADEMELİ CEZA
Yerleşim yerlerinde genel hız sınırı 50 km/s olarak uygulanmaya devam ediyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte 56 km/s ve üzeri hızlar artık ihlal kapsamında değerlendiriliyor.
İhlalin derecesine göre cezalar şu şekilde artıyor:
- 6–10 km/s aşım: 2.000 TL
- 11–15 km/s aşım: 4.000 TL
- 16–20 km/s aşım: 6.000 TL
- 21–25 km/s aşım: 8.000 TL
- 26–35 km/s aşım: 12.000 TL
- 36–45 km/s aşım: 15.000 TL
- 46–55 km/s aşım: 20.000 TL
- 56–65 km/s aşım: 25.000 TL
- 66 km/s ve üzeri aşım: en yüksek cezai yaptırımlar
Bu kademeli sistem, sürücülerin hız ihlalini ne ölçüde yaptıklarına göre daha ağır yaptırımlarla karşılaşmasını sağlıyor.
ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA HIZ LİMİTLERİ
Şehirler arası güzergahlarda hız sınırları yol tipine göre farklılık gösteriyor. Güncel limitler şu şekilde:
- Çift yönlü yollar: 90 km/s
- Bölünmüş yollar: 110 km/s
- Devlet otoyolları: 130 km/s
- Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/s
Bu yollarda yapılan hız ihlalleri de yine kademeli para cezalarıyla karşılık buluyor. Özellikle otoyollarda yüksek hızlara ulaşılabilmesi nedeniyle denetimlerin daha yoğun olduğu belirtiliyor.