EHLİYETE EL KOYMA VE PSİKOLOG ŞARTI Yeni düzenlemeler yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmıyor. Hız ihlalinin boyutuna göre sürücülere ek yaptırımlar da uygulanıyor. 50 km/s hız sınırının 96 km/s ile aşılması durumunda: 20.000 TL ceza

30 gün ehliyete el koyma Hız sınırının: 56 km/s aşılması halinde 60 gün,

66 km/s aşılması halinde 90 gün ehliyete el konuluyor. Daha da dikkat çekici olan ise tekrar eden ihlaller. Aynı sürücünün bir yıl içinde 5 kez aşırı hız ihlali yapması durumunda ehliyetine süresiz el konuluyor. Ehliyetin geri alınabilmesi için ise psikolog raporu şartı aranıyor.

SABİT VE GEZİCİ RADARLAR DEVREDE Bayram süresince hem sabit hem de gezici radar uygulamaları aktif şekilde kullanılıyor. Sabit radar ve TEDES sistemleri, otoyollar, çevre yolları ve yoğun kavşaklarda hız tespiti yapıyor.

Bu noktalar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden sürücülerle paylaşılıyor.

Gezici radar araçlarının konumları ise açıklanmıyor. Bu araçlar, trafik akışı içinde veya yol kenarlarında anlık denetim gerçekleştiriyor. Sürücüler ayrıca radar bulunan bölgelerde "Radar Hız Kontrolü" tabelalarıyla önceden uyarılıyor.

RADAR SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR? Modern radar sistemleri, yüksek hassasiyetli kameralar ve sensörler aracılığıyla araçların hızını anlık olarak ölçüyor. Özellikle üst geçitlere yerleştirilen kameralar ve yol kenarındaki TEDES direkleri, plakaları otomatik olarak tanımlayarak ihlalleri kayıt altına alıyor. İhlal tespit edildiğinde ceza işlemi otomatik olarak sisteme düşüyor ve araç sahibine tebligat gönderiliyor.

HIZ İHLALLERİYLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER Hız sınırını ne kadar aşınca ceza başlıyor?

Şehir içinde 50 km/s olan hız sınırı 56 km/s'den itibaren, şehirler arası yollarda ise sınırın 10 km/s üzeri hızlarda ceza uygulanıyor. Para cezaları ne kadar?

Hız ihlalinin oranına göre cezalar 2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Ehliyete el konuluyor mu?

Evet. İhlalin büyüklüğüne göre ehliyete 30, 60 veya 90 gün süreyle el konulabiliyor. En ağır yaptırım hangi durumda uygulanıyor?

Hız sınırının çok yüksek oranlarda aşılması durumunda hem yüksek para cezası hem de uzun süreli ehliyet kısıtlaması devreye giriyor.

Tekrar eden ihlallerde ne oluyor?

Bir yıl içinde hız ihlalinin 5 kez tekrarlanması halinde ehliyet süresiz iptal ediliyor ve geri alınabilmesi için psikolog raporu şartı aranıyor.