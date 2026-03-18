'Bayramda bizi böyle bıraktı!' 10 yaşındaki kızdan yardım çağrısı

13 yıl önce Tunus'tan hem iş hem de seyahat amaçlı İstanbul'a gelen Fouzıa Frıouı, bir restoranda tanıştığı Türker Erdoğan ile evlendi. Bu evlilikten çiftin bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Türker Erdoğan, 13 yıllık evlilikleri boyunca eşinin Türkçe öğrenmesine izin vermedi; sadece market alışverişi ve çocuğunu okula götürmek için evden dışarı çıkabildi.

EŞİ UYUDUĞU SIRADA HESABINI BOŞALTTI

Fouzıa Frıouı evde uyuduğu sırada Türker Erdoğan, eşinin telefonunu alarak banka hesabına girdi. Hesapta bulunan 170 bin lirayı kendi hesabına transfer eden Türker Erdoğan, evdeki kişisel eşyalarını da yanına alarak evi terk etti. Uyandığında telefonuna gelen bildirimleri gören Fouzıa Frıouı, kızı Açelya'nın okuldan dönmesiyle durumu fark etti. Bankaya giden anne-kız, paranın Türker Erdoğan tarafından kendi hesabına aktarıldığını öğrendi.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ŞOKU

Durumu anlatmak için Türker Erdoğan'ın kardeşinin evine giden Fouzıa Frıouı ve kızı, iddiaya göre 'Yapacak bir şey yok, karakola gidin' yanıtını aldı. Karakola giderek şikayetçi olan aile, eve döndüklerinde ikinci bir şokla karşılaştı. Eve gelen ev sahibi, 3 aydır kiranın ödenmediğini ve Türker Erdoğan'ın evi boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi imzaladığını belirterek, ailenin 2 gün içinde evi boşaltmasını istedi.