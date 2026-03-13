Müge Anlı Ahmet Baysal cinayeti: Kayıp emekli öğretmen vahşice öldürüldü! Katili bulundu mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan ve ailesinin hayatından endişe ettiği emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 7 Mart Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Baysal'ın cansız bedeni, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahil şeridinde bulundu. Peki, Ahmet Baysal'ı kim neden öldürdü? İşte kan donduran olayın detayları...
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 Mart Cumartesi günü sırra kadem basan 55 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın cansız bedeni, kaybının 5. gününde bulundu.
CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Ahmet Baysal'ın naaşı, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, Dut Limanı Mahallesi ile Sahil Yenice Limanı arasında bulunan metruk bir tersane yakınındaki dere yatağında ulaşıldı.
Canilerin, cinayeti işledikten sonra Baysal'ın cansız bedenini tanınmayacak hale getirdikleri ve üzerine taşlar yığarak gizlemeye çalıştıkları belirlendi.
"YÜZÜNDE ÇOK SAYIDA KESİK VAR"
Hastanede yapılan teşhis işlemlerine katılan kardeşi Fatih Baysal ve muhtar Mustafa İpek, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.
Yapılan ilk incelemelerde:
➡ Baysal'ın yüzünde ve dudaklarında çok sayıda darp ve kesik izi olduğu tespit edildi.
➡ Talihsiz öğretmenin cesedinin, katil zanlısı veya zanlıları tarafından taşlarla örtülerek saklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Ahmet Baysal'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı'da özellikle üç önemli noktaya dikkat çekildi:
1. KAPI KİTLİ, ARABA KAPIDA
Olayın en gizemli yanı, Ahmet Baysal'ın evinin kapısının kitli, arabasının ise kapının önünde olması. Evde herhangi bir arbede veya boğuşma izine rastlanmadı. Bu durum, Baysal'ın evinden kendi rızasıyla çıktığı ya da tanıdığı biriyle yola çıktığı ihtimalini güçlendiriyor.
2. 15 KİLOMETRELİK MESAFE
Baysal'ın ölü bulunduğu nokta, evinden 15 kilometre uzakta. Müge Anlı, bu mesafenin arabasız kat edilemeyeceğini, ancak Baysal'ın arabasına binmediğini vurguladı. Bu da Baysal'ın bir başkasının aracına binmiş olabileceği şüphesini doğuruyor.
3. ÇÖP TOPLAMA
Öğretmen arkadaşı Emrah Bey'in iddiasına göre Baysal geceleri çöp toplamaya çıkıyordu. Ancak cesedin bulunduğu yer, çöp toplamak için gidilecek bir rota değil.
PARASI İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan ağabey Ali İhsan Baysal, kardeşinin birilerine borç para verdiğini ve bu yüzden birçok kişiyle mahkemelik olduğunu belirtti. Ailenin en büyük şüphesi, Ahmet Baysal'ın parası için kaçırılıp öldürülmüş olması yönünde.