Müge Anlı Ahmet Baysal cinayeti: Kayıp emekli öğretmen vahşice öldürüldü! Katili bulundu mu?

➡ Baysal'ın yüzünde ve dudaklarında çok sayıda darp ve kesik izi olduğu tespit edildi.

Ahmet Baysal'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı'da özellikle üç önemli noktaya dikkat çekildi:

1. KAPI KİTLİ, ARABA KAPIDA

Olayın en gizemli yanı, Ahmet Baysal'ın evinin kapısının kitli, arabasının ise kapının önünde olması. Evde herhangi bir arbede veya boğuşma izine rastlanmadı. Bu durum, Baysal'ın evinden kendi rızasıyla çıktığı ya da tanıdığı biriyle yola çıktığı ihtimalini güçlendiriyor.

2. 15 KİLOMETRELİK MESAFE

Baysal'ın ölü bulunduğu nokta, evinden 15 kilometre uzakta. Müge Anlı, bu mesafenin arabasız kat edilemeyeceğini, ancak Baysal'ın arabasına binmediğini vurguladı. Bu da Baysal'ın bir başkasının aracına binmiş olabileceği şüphesini doğuruyor.

3. ÇÖP TOPLAMA

Öğretmen arkadaşı Emrah Bey'in iddiasına göre Baysal geceleri çöp toplamaya çıkıyordu. Ancak cesedin bulunduğu yer, çöp toplamak için gidilecek bir rota değil.