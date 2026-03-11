Kayıp alarmı verilmişti, gerçek bambaşka çıktı: 75 yaşındaki yaşlı adam için herkes şaşkın
Afyonkarahisar'da dünden bu yana polis ve jandarma ekiplerince her yerde aranan 75 yaşındaki Yılmaz Ünal’dan şaşırtıcı haber geldi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine ekipler seferber olurken, yaşlı adamın bulunduğu yer "yok artık" dedirtti. İşte film sahnelerini aratmayan olayın detayları...
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dünden bu yana büyük bir sır haline gelen kayıp vakası, beklenmedik bir sonla çözüldü. Çakırözü köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Yılmaz Ünal için güvenlik güçleri alarm durumuna geçmişti.
EKİPLER SEFERBER OLDU, KÖY TARANDI
Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından hem emniyet hem de jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ünal'ın gidebileceği her yer tek tek taranırken, yakınlarının endişeli bekleyişi gece boyu sürdü.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Arama çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, polis ekiplerinin hastane kayıtları ve teknik incelemeleri gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kayıp diye her yerde aranan Yılmaz Ünal'ın dün sabah evden çıktıktan sonra Şuhut Devlet Hastanesi'ne gittiği belirlendi. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hastanenin Cerrahi Servisi'ne yatış yaptığı ve tedavi altına alındığı ortaya çıktı.
AİLESİNİN HABERİ BİLE YOKTU
Ekipler her yerde iz sürerken Ünal'ın hastanede tedavi görüyor olması hem ekiplere hem de ailesine derin bir nefes aldırdı. Ancak yaşlı adamın hastaneye yatarken ailesine neden haber vermediği veya durumun neden gizli kaldığı ise büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Olayın ardından arama çalışmaları sonlandırılırken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.