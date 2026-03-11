Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dünden bu yana büyük bir sır haline gelen kayıp vakası, beklenmedik bir sonla çözüldü. Çakırözü köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Yılmaz Ünal için güvenlik güçleri alarm durumuna geçmişti.

EKİPLER SEFERBER OLDU, KÖY TARANDI

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından hem emniyet hem de jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ünal'ın gidebileceği her yer tek tek taranırken, yakınlarının endişeli bekleyişi gece boyu sürdü.