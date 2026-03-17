CANLI YAYIN

Trafikteki bu kavganın cezası 360 bin lira!

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Ümraniye'de trafikte kavga ettiği belirlenen 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu trafikte kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptıKontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptıKONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI
Kazada can pazarı! Ambulans devrildiKazada can pazarı! Ambulans devrildiKAZADA CAN PAZARI! AMBULANS DEVRİLDİ
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın