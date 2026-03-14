Kazada can pazarı! Ambulans devrildi: Yaralılar var
Adana’da seyir halindeyken ön lastiği patlayan ambulans devrildi. Feci kazanda 3 sağlık çalışanı yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri meslektaşları tarafından yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda meydana geldi.
M.A. idaresindeki ambulansı, iddiaya göre Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne takviye amacıyla seyir halinde olduğu sırada ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ambulans şoförü ile 2 sağlık personeli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri meslektaşları tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.