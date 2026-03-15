Adana’da feci kaza: Kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Adana Ceyhan’da hafif ticari araç kontrolden çıkarak fabrikanın istinat duvarına çarptı. Sürücü Ali D. ağır yaralandı ve Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı, sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaza, akşam saatlerinde D-400 kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü kavşağı yakınında meydana geldi.
Ali D.'nin kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bir fabrikanın istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.