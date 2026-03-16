Gelinlik mağazasında yangın! 2 kişi mahsur kaldı

İstanbul Fatih'te 3 katlı iş merkezinin 1'inci katındaki gelinlik mağazasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangının ardından mağaza sahibi kadın ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin 1'inci katında bulunan gelinlik mağazasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.



GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binanın çatısında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında mağaza sahibi kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Hasar meydana gelen iş yerinde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.