İstanbul'da yangın paniği: Gecekondu alevlere teslim oldu

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin bitişikte bulunan diğer gecekonduya sıçraması ile panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.15 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Hakan Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki başka bir gecekonduya da sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.