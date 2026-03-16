Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 12:10 Son Güncelleme: 16 Mart 2026 12:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Antalya’da hareketli dakikalar... Kepez Kaymakamlığı binasından yükselen silah sesleri büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar hızla binadan uzaklaştırılırken, bölge güvenlik çemberine alındı; çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.