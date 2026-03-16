Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Antalya’da hareketli dakikalar... Kepez Kaymakamlığı binasından yükselen silah sesleri büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar hızla binadan uzaklaştırılırken, bölge güvenlik çemberine alındı; çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.
Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.
Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
İşte olay yerinden görüntüler: