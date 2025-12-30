Haberler

Isparta'da kar maskeli 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Isparta'da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay öncesi yapılan hazırlıklar ve saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da 5 Aralık Cuma günü saat 04.10 sıralarında bir tekel işyeri önünde meydana gelen olayda, Sinan B. isimli şahıs yüzleri kar maskeli ve ellerinde beyzbol sopası bulunan 3 erkek şahıs tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Sinan B. , olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede tedavisi süren Sinan B. ile yapılan görüşmede, kafa arka kısmında açılma olduğu, sırtında ise çok sayıda darp ve sopa izi bulunduğu, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinan B. emniyet ifadesinde, arkadaşı Sinan U. ile bir eğlence mekanından çıktıktan sonra köpeğini tuvalete çıkarmak amacıyla arkadaşının işlettiği iş yerine geldiklerini, bu sırada arkalarından gelen bir araçtan inen 3 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.



Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saldırıya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Kosat E. Ö., Hüseyin T., Hasan E., Beyza A. ve Muhittin A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin olaydan önce bir kafeden çıktıktan sonra araçlarının bagajına sopa koydukları, kıyafetlerini değiştirdikleri ve araç plakalarını söktükleri kamera kayıtlarından anbean tespit edildi.



Şüphelilerin darp edilen Sinan B.'ye ait ait aracı yaklaşık 25 dakika boyunca takip ettikleri, işletme önünde park halindeki araçtan çıkardıkları Sinan B.'yi kar maskesi takarak tahta sopalarla darbettikten sonra olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan operasyonla Kosat E. Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Muhittin A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Beyza A. il dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet bıçak ile 50 adet dolu 9x19 çapında fişek ele geçirildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından gözaltındaki Kosat E. Ö., Hüseyin T. ve Hasan E.bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemece 3 şüpheli cezaevine gönderildi.