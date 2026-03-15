Gençlerin otomobil gezisi feci son ile bitti

Aksaray’da E.U.’nun (17), babasından izinsiz alıp kuzenleriyle gezintiye çıktığı otomobil, TIR’a çarptı. Kazada Hüseyin Ulu (16) öldü, kardeşi H.U. (17) ile kuzenleri E.U. ve S.U. (16) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gökçe köyünde yaşayan E.U., babası Recep Ulu'ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı. E.U.nun kontrolünü yitirdiği 51 ACY 788 plakalı otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki 32 AFP 821 plakalı TIR'a çarptı.

BAYRAM TATİLİNE GELMİŞLER

Kazada sürücü E.U., kuzenleri S.U., H..U. ve onun kardeşi Hüseyin Ulu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle, bulundukları yerden çıkarıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ailesi ve ağabeyi H.U. ile birlikte bayram tatili için İstanbul'dan memleketlerine gelen Hüseyin Ulu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'OTOMOBİL, KAYIP TIR'A ÇARPTI'

Isparta'dan Kayseri'ye giden TIR şoförü Veli Demirbaş, "Otomobilin önü kaydı ve yan kısmı tarafından TIR'a çarptı. Çarpmanın ardından ben durdum ve ekiplere haber verdim" dedi.