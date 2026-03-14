Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü 15 yaralı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Anadolu Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve ekip sevk edilirken otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Kızılcahamam ilçesine bağlı Gümele Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.
HOSTES HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle otobüste hostes olarak görev yapan S.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 15 kişi de yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.