Kocaeli'de feci kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve servis aracındaki 9 işçi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 41 P 3146 plakalı minibüs ile S.Ş'nin kullandığı 34 GBC 405 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.