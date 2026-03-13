Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de feci kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve servis aracındaki 9 işçi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.