Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te kahreden kaza! Otomobil TIR’a çarptı: Karı-koca yaşamını yitirdi

Bitlis'te kahreden kaza! Otomobil TIR’a çarptı: Karı-koca yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 20:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Nazmi (59) ve eşi Zehra Adsız (31), TIR’a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybetti. Kazada TIR şoförü ve otomobildeki 4 kişi yaralandı; 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.