15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs yangını: 60 yolcu tahliye edildi

Gece saat 00.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde bulunan metrobüste yangın çıktı.

60 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark eden sürücü aracı sağa çekerek kendini dışarı attı. Metrobüsün içinde seyahat eden 60 kişi tahliye edildi.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Bölgede yangın sebebiyle trafik meydana geldi. Tahliye edilen yolcular başka bir metrobüse transfer edildi. Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.