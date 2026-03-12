Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli’de İETT faciası! Yolun karşısına geçen kadına otobüs çarptı

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor. Otobüs şoförü polis merkezine götürüldü.