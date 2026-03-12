Sultanbeyli’de İETT faciası! Yolun karşısına geçen kadına otobüs çarptı
Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor. Otobüs şoförü polis merkezine götürüldü.
Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
İETT otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.