Kendisinden bir süredir haber alınamayan iş dünyasının tanınmış isimlerinden Levent Muharrem Sınmaz, Sakarya Karaboğaz Sahili'nde ölü bulundu. Tabancası da yanında görülen 56 yaşındaki iş adamının şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İşte olayın perde arkası...

Sakarya'da Hendek, Erenler ve Adapazarı'ndaki tesislerinde çelik imalatı yapan 56 yaşındaki tanınmış iş adamı Levent Muharrem Sınmaz'dan bir süredir haber alamayan eşi, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş dünyasını derinden etkileyen acı habere ulaştı.

CEP TELEFONU SİNYALLERİ TAKİP EDİLDİ

Emniyet birimleri tarafından başlatılan teknik incelemede, Sınmaz'ın cep telefonunun en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı bölgesinden baz sinyali verdiği saptandı.

Arama çalışmalarını bu hat üzerinde yoğunlaştıran jandarma asayiş timleri, sahil şeridini taramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ ARACININ YANINDA BULUNDU

Başoğlu Mahallesi Karaboğaz Sahili mevkiinde yürütülen çalışmalar neticesinde Sınmaz, aracının hemen yanında yerde hareketsiz halde bulundu.

Yapılan ilk kontrollerde, yanında bir tabanca bulunan iş adamının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Sınmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın intihar mı yoksa farklı bir durum mu olduğunu aydınlatmak için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.