Tuğba Yavaş'ı profesör eşi mi balkondan itti? Sır ölümde davanın seyrini değiştiren karar

2. Sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş şu an tutuklu mu? Hayır. İlk etapta tutuklanan sanık, itirazlar sonucu mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır ve yargılaması bu şekilde devam etmektedir.

1. Tuğba Yavaş davasında neden cinayet şüphesi doğdu? Genç kadının balkonundan "baş üstü" düşmüş olması ve eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın olay anına dair çelişkili ifadeler vermesi, savcılığı olayın kasten öldürme olabileceği yönünde harekete geçirmiştir.

3. Savcının talebi davanın gidişatını nasıl değiştirecek? Eğer savcılığın "kasten öldürme" yönündeki suç duyurusu kabul edilirse, dava "intihara yönlendirme" kapsamından çıkarak doğrudan bir cinayet davasına dönüşecek ve çok daha ağır bir ceza talebiyle görülecektir.

4. Bir sonraki duruşma ne zaman? Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve savcılığın yeni taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşma 8 Haziran tarihine ertelenmiştir.