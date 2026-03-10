Tuğba Yavaş'ı profesör eşi mi balkondan itti? Sır ölümde davanın seyrini değiştiren karar
Çanakkale'de 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden restoratör Tuğba Yavaş'ın davasında düğüm çözülüyor. Savcılık, genç kadının "baş üstü" düşmüş olması nedeniyle çelişkili ifadeler veren profesör eş Alptekin Yavaş hakkında "kasten öldürme" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Çanakkale'de beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren restoratör Tuğba Yavaş'ın davasında bütün dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. "İntihara yönlendirme" suçlamasıyla başlayan yargı sürecinde Cumhuriyet Savcısı, elde edilen yeni bulgular ışığında profesör eş hakkında "kasten öldürme" şüphesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
BALKONDAN MOTOSİKLETİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Korkunç olay, 30 Ekim 2024 tarihinde Çanakkale Kepez'e bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki dairesinin balkonundan park halindeki bir motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yavaş, bütün müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş tutuklanmış, daha sonra avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
"BAŞ ÜSTÜ DÜŞME" DETAYI
Davanın seyrini tamamen değiştiren mütalaa, olay yerindeki fiziksel detaylara ve tanık beyanlarına dayandırıldı. Cumhuriyet Savcısı, bir tanığın "Tuğba Yavaş'ın baş üstü yönünde düşmüş olduğu" şeklindeki ifadesine dikkat çekti. Savcı, düşüş biçimindeki bu garipliğin ve sanık Alptekin Yavaş'ın soruşturma aşamasındaki çelişkili beyanlarının olayın bir intihar değil "kasten öldürme" olabileceğine dair ciddi bir şüphe uyandırdığını belirtti.
PROFESÖR EŞİ CİNAYETTEN YARGILANACAK
Savcılık, mevcut deliller doğrultusunda sanık hakkında "kasten öldürme" suçu yönünden yeni bir suç duyurusunda bulunulmasını ve davanın ağır ceza boyutuna taşınmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın ikametgahının sabit olması nedeniyle tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Haziran tarihine erteledi.
"BU KARAR EMSAL OLACAK"
Müşteki avukatı Türkan Kara, kararın şüpheli kadın ölümlerine karşı yürütülen hukuki mücadele için tarihi bir önemi olduğunu şöyle vurguladı:
"Tuğba Yavaş dosyası, yüksekten düşmeye bağlı şüpheli ölümlerin arttığı bu dönemde emsal teşkil edecek kadar anlamlı bir dosyadır. Adaletin yerini bulması için hukuki mücadelemiz kararlılıkla sürecek."