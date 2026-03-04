Zeytinburnu’nda parkta oyun oynadıktan sonra yol kenarındaki bir çadıra baktıkları gerekçesiyle 55 yaşındaki bir şahsın saldırısına uğrayan 3 çocuk dehşeti yaşadı. Marketin içine kadar kovalanıp acımasızca darbedilen çocuklardan birinin kulak zarının delindiği öğrenildi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde kan donduran bir darp olayı meydana geldi. Parkta oyun oynadıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürüyen iki kardeş ve bir kuzen, kaldırım kenarında bulunan bir çadırın içine baktıkları gerekçesiyle 55 yaşındaki C. A. A. tarafından kovalanarak sığındıkları markette darbedildi.

MARKETİN İÇİNDE DEHŞET ANLARI

Çocukların çadıra bakmasına tepki gösteren şüpheli C. A. A., çocukları kovalamaya başladı. Can havliyle cadde üzerindeki bir markete sığınan çocukları burada yakalayan saldırgan, küçük çocukları defalarca tokatlayarak darbetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri darbedilen çocukları ambulansla hastaneye kaldırırken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KÜÇÜK KIZIN KULAK ZARI DELİNDİ

Dehşeti yaşayan çocukların annesi Medine İ., olayı market çalışanının telefonuyla öğrendiğini belirterek çocuklarının sağlık durumu hakkında kahreden bilgiler paylaştı. Anne Medine İ., "Hastaneye gittiğimizde yeğenimin ve kızımın yüzünde morluklar ile şişlikler vardı. Kızım 'kulağım ağrıyor' deyince kontrole gittik. Yapılan muayenede kulak zarının delindiği ortaya çıktı" dedi.

"PSİKOLOJİK TRAVMA GEÇMİYOR"

Çocukların yanına gittiğinde durumlarının çok kötü olduğunu, ellerinin ve ayaklarının titrediğini dile getiren acılı anne, yaşanan travmanın boyutunu şu sözlerle anlattı: "Çok korkmuşlardı, bayılmış gibiydiler ve kendilerini çok kötü hissediyorlardı. Psikolojik olarak çok ağır bir travma yaşadılar ve bu durum hala devam ediyor. Çocuklarım olayın etkisinden kurtulamadı. Ben yanlarındayken bile dışarı çıkmaktan korkuyorlar, akşamları uyuyamıyorlar."